Pour la première fois depuis le lancement, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a commenté l'état des stocks de la Switch 2 et s'est excusé de ne pas pouvoir répondre à la demande. Cette déclaration intervient dans le cadre de la 85e assemblée générale annuelle des actionnaires de l'entreprise, qui s'est tenue plus tôt dans la journée. La question a évoqué les ruptures de stock au Japon, mais Furukawa a indiqué que la demande dépasse également l'offre dans d'autres pays. La demande initiale « a largement dépassé nos attentes », a-t-il déclaré.NStyles était présent à l'événement aujourd'hui et a transmis un résumé succinct des propos tenus : "Actuellement, dans de nombreux pays, la demande pour la Switch 2 dépasse l'offre, et nous ne sommes pas en mesure d'y répondre. Nous comprenons que certains joueurs n'aient pas pu en obtenir une. Nous avons accepté les ventes par loterie sur My Nintendo Store dès avril. Le nombre de candidatures a largement dépassé nos attentes, et nous avons annoncé en mon nom que 2,2 millions de personnes avaient postulé sur X, et nous nous sommes excusés. Nous avons ensuite organisé quatre ventes de loterie, mais certaines personnes n'ont pas été sélectionnées. Nous avons annoncé que la cinquième loterie aurait lieu en juillet. De nombreux détaillants généralistes ont également organisé des ventes de loterie. Le nombre de magasins vendant en magasin augmente progressivement. Nous nous efforcerons d'approvisionner les systèmes de production et de livrer autant de consoles que possible. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée par la demande initiale, qui a largement dépassé nos attentes."Nintendo a rapidement annoncé avoir vendu 3,5 millions de Switch 2 dans le monde après seulement quelques jours de commercialisation. Aux États-Unis, les réapprovisionnements ont été limités jusqu'à présent.Source : https://nintendoeverything.com/nintendo-president-apologizes-for-switch-2-shortages/