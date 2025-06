Je partage son avis2 très bons RPG (à la fois très différents et pourtant avec aussi quelques similitudes) mais j'ai pris beaucoup plus de plaisir sur Avowed.Oui la direction artistique de Clair Obscur est génial (les musiques incroyables), le système de combats apporte du sang neuf au genre tour par tour, la narration est bonne mais ça n'a pas suffit à me faire sauter au plafond sur la durée.La faute à un level design peu inspiré et vieillot (chiant par moment, il faut le dire), une exploration et un loot rudimentaire, des menus bordéliques, un recyclage vers la fin, etcAvowed est clairement moins tape à l'oeil, que ce soit la mise en scène old school ou le chara design moins élégant (mais c'est Obsidian on a l'habitude, celui qui me dit qu'il a kiffé Alpha Protocol pour son chara design est un menteur). Et pourtant je me suis éclaté du début à la fin sur ce jeu. L'exploration est génial, certains décors magnifiques, les combats nerveux et intuitifs, la narration est très bonne, avec pas mal de choix. Il y a toujours cet aspect très littéraire cher aux jeux Obsidian (des tonnes de dialogues et de textes qui alimente de lore). Bref, c'est plus ma came même si le jeu n'est pas parfait non plus.En conclusion, faite vous votre propre avis plutôt que de suivre la masse. On a tous une sensibilité différente. Pour certains, l'artistique va primé sur le reste, pour d'autres ce sera le gameplay pur, l'exploration, pour d'autres ce sera la narration, etc