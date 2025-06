Bonjour,

MGSV est sortie il y a 10 ans maintenant. Il a le meilleur gameplay ever au niveau des jeux d'actions. Death stranding 2 est sortie hier et kojima n'a rien trouvé de mieux que d'inclure des phases pourri à la mgsv...En gros vous avez norman redus armé avec 200kg sur le dos qui doit infiltré des cabanes toute pété...Ecoutez pour faire simple je trouve cela ridicule et sans aucune inspiration. 10 ans après mgsv......tout ça pour plaire au mendian d'actions. L'action n'a rien a faire dans death stranding!!!! et encore moins un gameplay qui n'est pas mieux que mgsv qui date de 10 ans!!!!! bordel!!!! je suis vraiment enervé là!