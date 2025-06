Et la raison pour l'absence d'overdrive s'explique aussi assez facilement : cette technologie augmente la consommation d'énergie, et réduit donc l'autonomie. Vous trouviez que votre Switch 2 bénéficie d'une autonomie médiocre ? Avec l'overdrive, le résultat serait encore pire . La réduction de la consommation d'énergie a donc certainement poussé Nintendo à abandonner cette idée, au prix d'une réactivité moindre à l'écran. Heureusement, tout n'est pas gravé dans la roche : Nintendo pourrait ajouter une telle fonction overdrive via une mise à jour logicielle. Reste à savoir si le géant nippon considère simplement la chose. Si ce n'est pas le cas, il faudra certainement attendre un potentiel modèle OLED pour profiter d'un écran plus réactif.

Gamekult



Il y a quelques jours un membre de Gamekyo à écrit cet article : Switch 1.5 aïe aïe ça ce complique dont le titre est déjà une opinion et non un fait, la Switch 2, n'est pas une Switch 1,5 (ni pro, ni ++), mais bien une Switch 2 (une architecture nouvelle génération avec des performances et des capacités nettement supérieures qui permettent d'utiliser le DLSS par exemple qui était pas possible sur la Switch 1 à cause de l'ancienne architecture).Revenons au sujet de l'article, Gamekult à repris la même source que le membre.Il y a beaucoup de choses trompeuses dans l'article du membre, voici quelques-unes :Quand il écrit "Le moins bon du marché" c'est une hyperbole, Il y a des écrans bien pires sur des appareils bas de gamme.Quand il écrit "pire moins performant que la Switch 1" c'est plus complexe que ça, la luminosité est meilleur sur l'écran de la Switch 2.Quand il écrit "j'imagine Nintendo changer l ecran lcd et envoyer une copie à Digital Foundry pour qu'ils trouvent eux même les différences et les vendent aux joueurs... ????????????" nous sommes plus proche du "complot" qu'autre chose.Puis maintenant ce que pense Gamekult au final :