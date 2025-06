Alros j'ai lancé le jeu hier soir sur PS5 et ... bah sérieusement je ne comprends pas qu'on continue la course à la technologie !

C'est déjà clairement impressionnant à un point dingue. La PS5 de base en a dans le ventre et il faut la faire durer, lui donner du jeux !

Aucun interet vraiment de foncer sur une nouvelle console.

Vraiment je suis sur le cul visuellement, au début je pensais que c'était une cinématique ou même des vraies images filmées avec un "filtre" pour faire genre "c'est un jeu". Mais non c'était bien le jeu.



Bref je n'ai pas joué plus que ça (car il était tard) je ne peux pas dire si le gameplay est fou etc... mais si on s'arrete uniquement au visuel, c'est fou.