- Bon, il est peut être un peu trop tôt pour faire un test de ce jeu très récent vu la pléthore de DLC qui va sûrement arriver par la suite mais bon, s'il fallait attendre 6 mois voire un an pour noter un jeu on serait pas rendu...Moi qui ai retourné dans tous les sens MK8D sur Switch, j'attendais avec impatience ce nouveau Mario Kart, et bien que je ne possède pas encore la Switch 2, j'ai quand même pu bien jouer à ce MKW vu qu'on me l'a prêté mais bref, que vaut ce nouvel épisode tant attendu ?Déjà, point positif pour moi, il n'y a que des personnages de l'univers Mario (en tout cas pour l'instant) dans le jeu et ça, ça fait plaisir. Bon c'était sympa de jouer avec Link ou encore Marie de Animal Crossing dans le 8 mais ça faisait pas très Mario, après tout, ça s'appelle "Mario Kart". Je trouve ça bien que Nintendo ne s'est pas trop éparpillé et a bien conserver l'ADN Mario.Il en va de même pour les circuits puisque je n'ai pas vu de courses issues d'autre univers Nintendo notamment Zelda, non ici c'est du Mario pur jus.Tout d'abord, je trouve le nombre assez faiblard, certe il ya de multiples embranchement pour certaines courses et de passages secret mais 32 courses en mode Grand Prix ça fait un peu tiep surtout pour un nouvel épisode de Mario Kart. Nul doute que ça va s'étoffer par la suite mais en l'état, ça reste insuffisant.Je trouve néanmoins que les courses sont un peu "banal" et parfois on s'emmerde un peu surtout que honnêtement les karts ne vont pas très vite. Heureusement, certaines s'en sortent beaucoup mieux notamment la jungle Dino Dino ou encore le circuit avec Donkey Kong.Mais ouais, trop de tracé en ligne droite parfois durant presque 20 secondes c'est juste "chiant". Heureusement que la possibilité de faire du slide sur les rambarde ou du wall jump vient dynamiser un peu tout ça.Dommage que dans les courses, la chance "prédomine" souvent et ce même si on joue bien car une carapace bleue a tôt fait d'arriver mais bon, c'est un peu ce qui fait le sel de Mario Kart. Mais faut avouer qu'à 24 joueurs c'est quand même un sacré bordel, néanmoins ça reste assez fluide et je n'ai pas noté de ralentissement. Mais cela peut être un peu usant de "subir" le jeu, surtout en ligne car à 24 je vous raconte pas le boxon.Et cela se ressert de plus en plus une fois les participants peu nombreux, accentuant le côté challenge et la "tension" de pas arriver dans les derniers. C'est véritablement fun, et vraiment pas évident.Mais le gros ajout de cet épisode c'est son monde ouvert et ce qu'il apporte au jeu et soyons clair, je préfère être transparent avec vous, ce monde ouvert n'apporte "pas grand chose". A moins que vous aimez vous balader librement sur la map qui est tout de même assez joli mais les objectifs sont tellement répétitif, réussir des petits défis pour débloquer des récompenses un peu dérisoire comme des stickers à coller sur vos karts/moto ou des skins de perso, et c'est tout ?(Préparez vous à bouffer de la ligne droite)Mario Kart World est une déception, et une belle. Bien que j'ai aimé y jouer, le découvrir, je m'y suis vite lasser à tel point que je suis rapidement retourner sur le 8... Pas assez de contenu, l'open world ne m'intéresse pas beaucoup et le jeu a plusieurs est trop frustrant tant c'est le boxon des fois. Il reste malgré tout fun et ya moyen de s'amuser mais pour moi, il est indigne d'une nouvelle console, on dirait presque un gros DLC du 8, vous allez me trouver dur mais c'est vraiment ce que je pense, je ne peux pas dire autrement.Nul doute qu'il s'améliorera par la suite et sera sûrement excellent mais en l'état c'est non pour moi.