Yo mina,et si la PlayStation 6 tournait sur une puce Apple ?C’est une idée qu’on pourrait balayer d’un revers de la main. Une PS6 conçue autour d’une puce Apple Silicon ? Presque absurde. Et pourtant, dans le vacarme feutré de l’industrie, certains indices convergent. Lentement. Silencieusement. Comme les prémices d’un basculement plus profond que ne le laisserait croire une simple fiche technique.Le rapprochement discret, mais visibleIl y a d’abord ces signes, presque anecdotiques pour qui ne suit pas les détails. Les manettes DualSense compatibles nativement sur macOS. Le support des manettes PSVR2 sur le Vision Pro d’Apple, officialisé comme une fonctionnalité système. Et puis, des clins d’œil croisés dans les communications, les conférences, les démonstrations publiques.Sony et Apple ne sont pas partenaires, mais ils ne sont plus indifférents. C’est déjà beaucoup dans un secteur où chaque acteur défend jalousement ses protocoles.En parallèle, Apple pousse depuis plusieurs années une technologie graphique maison : Metal. Et la version 4, compatible avec les puces M3 et M4, n’a rien d’un gadget. Ray tracing débruité, mesh shading, upscaling assisté par IA, frame generation : sur le papier, Metal 4 a déjà une génération d’avance sur ce que propose aujourd’hui la PlayStation 5, voire même la PS5 Pro. Alors en 2026-27, surement toujours supérieur, non?Et ce, dans une gamme de produits qui, officiellement, n’est pas faite pour jouer.C’est là le paradoxe. Pourquoi une entreprise comme Apple, dont les MacBooks n’ont jamais été des terrains de jeu sérieux, investirait autant dans une technologie graphique de pointe ? La réponse n’est peut-être pas pour ses propres produits, mais pour un marché plus vaste. Plus exposé. Plus rentable. Avec plus de millionsÀ l’heure où la puce M4 Pro affiche des performances GPU capables de faire tourner Assassin’s Creed Shadows, Resident Evil 4 et bientôt Cyberpunk 2077, l’idée d’un SoC Apple personnalisé pour une console ne semble plus si farfelue.Pourquoi ? Parce que ce SoC ne serait pas un M4 tel qu’on le trouve dans un iPad. Ce serait une variante plus puissante, moins contrainte par la consommation énergétique, optimisée pour les pipelines graphiques et le traitement IA en local. Et surtout : produite à grande échelle, à bas coût.C’est là que le choix devient stratégique pour Sony. D’un côté, continuer avec AMD, avec qui la collaboration est historique : PS4, PS5, et aujourd’hui une évolution vers le FSR 4.0 (via le PSSR maison). Un choix raisonnable, compatible avec la rétrocompatibilité PS4/PS5. Une architecture connue des développeurs. Et surtout : le contrôle sur une chaîne de production éprouvée.De l’autre, enter une bifurcation radicale avec Apple Silicon, et adopter ARM, Metal, et tout un nouvel écosystème. Laisser derrière une partie du passé, pour se donner une chance de dominer l’avenir.Voici ce que cela pourrait signifier, d’un point de vue économique :Apple vendrait ses puces pour bien plus que ses propres produits. ça pourrait aller à 100.000.000 de puces en plus sur 7 ans. Ce n'est pas rien.Sony pourrait sortir ses jeux sur Mac en même temps que sur Steam. Toujours une part de marché en plus.Cela pourrait pousser les dev à faire leurs jeux aussi sur Mac/Iphone (je pense surtout aux Indés).Intégration de la PS6 dans l'écosystème Apple comme avoir le remote play dans le Vision 2 proLe talon d’Achille d’un éventuel virage vers Apple, c’est la rétrocompatibilité. Si Sony veut que la PS6 lise les jeux PS4 et PS5, une puce ARM signifierait une émulation lourde ou partielle, et l’abandon d’un lien direct avec l’architecture x86. Une pilule difficile à avaler pour les puristes.Quant à l’idée d’une console lisant tous les disques physiques, de la PS1 à la PS5 ? Techniquement possible. Commercialement improbable. Intégrer un lecteur compatible CD, DVD, et Blu-ray UHD sur une console de 2027 ? Un luxe coûteux pour un usage marginal. Mais peut-être une version Lecteur Collector, plus cher mais full compatibleMais en contrepartie, une PS6 sur Apple Silicon, c’est :- Une puissance IA native intégrée dès le premier jour et aider par Apple Intelligence (par exemple le mode photo pour les jeux avec les outils de retouche MacOS)- Des jeux facilement déployables sur Mac, iPad, Vision Pro — donc des marchés supplémentaires sans gros portage- Des puces produites à une échelle industrielle, capables d’absorber une demande Day One sans les ruptures de stock de la PS5.Et surtout, c’est une indépendance croissante vis-à-vis d’AMD, qui devient un fournisseur commun à Microsoft et Sony. Ce que l’un gagne, l’autre apprend en terme de production de puces.Non, Sony ne va probablement pas annoncer une PS6 “Powered by Apple” à la WWDC l’an prochain. Mais dans un contexte où les frontières technologiques se redéfinissent, l’idée qu’une PlayStation tourne un jour sur une puce Apple n’est plus aussi absurde qu’hier.Et peut-être que, comme souvent dans cette industrie, ce qui semble improbable aujourd’hui deviendra évident demain. Après tout, qui aurait parié qu’un iPad M4 ferait tourner *Assassin’s Creed Shadows* avec des techniques que la PS5 (voir pas encore la Pro) ne maîtrise toujours pas ?Et si c'était bien le cas! Vous le prendriez comment? ça serait une bonne chose? AMD reste bien meilleur pour offrir une PS6 de brute (à 1000€) pour avoir enfin nos jeux PS5 en 4k 60fps?Ou Sony est déjà trop avec AMD et le PSSR / FSR4.0 pour changer de crémerie?Ou Sony va abandonner le format console salon pour coller la Switch en mode PS6 Portal? Voir les deux?? Franchement je m'en fous du moment qu'il y a BloodBorn 2 je buy sa moumIci, juste une petite théorie avec une vue plus large du secteur. Faire rentrer Apple dans la dance, c'est pas faut d'avoir essayé!Mais voilà juste bon délire sur les leaks qui sortent juste pour le fun... je dirais