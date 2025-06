D’après le YouTuber espagnol BaityBait, une suite multijoueur de MindsEye serait en préparation chez Build a Rocket Boy, avec une sortie prévue pour 2026. Le studio de Leslie Benzies travaillerait également sur un second projet encore non annoncé, lié à une licence emblématique issue de la télévision. Fait insolite : Mark Gerhard, co-PDG du studio, aurait qualifié son équipe de "paresseuse" et "incompétente" lors d’une réunion interne, pensant ne s’adresser qu’à la division TeamFusion. Problème : tous les développeurs étaient présents, ce qui aurait sérieusement entamé le moral des troupes. Ambiance, ambiance...