Après FAST RMX, le studio Shin’en accompagne de nouveau la sortie d’une console Nintendo avec FAST Fusion !

L’enrobage repris du précédent volet ne doit cependant pas tromper : le jeu propose uniquement des nouveaux circuits avec une réalisation franchement étonnante en 4K et 60 fps ; une véritable vitrine technologique de la Switch 2, réalisée par une si petite équipe, chapeau !

Le prix à payer, c’est un contenu assez maigre, avec de base seulement 12 circuits, mais le studio promet des circuits supplémentaires. Quant au « Fusion » du titre, c’est en fait la possibilité de fusionner les bolides du jeu : une fonction pas si gadget qui permet d’obtenir des machines plus performantes (jusqu’à 210 fusions possibles !).

Outre les graphismes de toute beauté, le jeu propose également des courses toujours aussi véloces et techniques, face à des concurrents agressifs, apportant une nouveauté de gameplay très Mario Kart : le saut. Gare aux accidents !

La formule FAST est ici bien rodée, on retrouve les mêmes modes de jeux (sauf le multi en ligne), des sensations de courses vraiment excellentes, et du challenge. Ne manque donc qu’un peu plus de contenu pour le moment !