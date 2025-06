Nuit du 2 au 3 Aout : Arrivée vers 2h du matin à l’hôtelSamurai Ninja Museem / TeamLabStudio Ghibli Museem / Shinjuku (Kabukicho, Oslo Batting Center) / Shibuya (Megastore PSG, Miyashita Koen, Shibuya Sky, Hyakkendana, Quartier Dogenzaka, Tokyo Metropolitan Government Building (by night))Yokohama (Chinatown, Motomachi, Yamate, Daikoku Parking Area)Le plus grand et plus célèbre rassemblement automobile tunning au monde (en mode Fast & Furious)Freestyle (AirBnb à Hachinohe, trop cher à Aomori à cause du festival)Uto Shrine / Gappo Park / Seiryu JiAsamushiumizuri Park / Asamushi OnsenHakkoda Ropeway / Machinaka Onsen / Hirosaki CastleQuartier de Susukino / Ganso Ramen Yokocho / Tanukikoji Shotengai / Temple Fushimi InariObservatoire Okurayama / Parc Odori / Tour de télévision de Sapporo (by night)Kakunodate Bukeyashiki (Samurai Residence) / Yasu no Taki FallsLac Tazawa / Senshu Park / Port Tower Selion (by Night) / Godzilla Rock (by night)Zao OnsenSentier Omoshiroyama-YamaderaOuchijuku Village / Freestyle Centre Ville de FukushimaTsuruga Castle / Aizu-Wakamatsu Samurai ResidencesAkihabaraRoppongi (The Maman Spider Sculpture Of Roppongi Hills) puis FreestyleSi j'ai le temps :Magasin Hayakawa Bijutsuten (Asakusa)Sanctuaire Nezu JinjaDépart à l’aéroport vers 22hTaxi : Uber / GOEsim : SailyItinéraire : Japan Travel by Navitime / Rome2rioConsignes : ecbo cloak, si vous voulez stocker votre valise et faire un tourMetro : Suica (ios) sinon la carte physique si smartphone androidApplication Klook (pour acheter votre JR PASS le moins cher, vos sorties (exemple Ticket Teamlab etc ...))1) S'enregistrer à l'avance sur le site "Visit Japan Web" pour passer la douane / immigration plus rapidement (uniquement un QR Code à scanner au lieu de remplir des papiers sur place), vous pouvez le faire dès que vous avez vos billets d'avion2) Si vous avez un drone comme moi, il faut l'enregistrer sur le site MLIT pour avoir le droit de voler3) Furu Ichi (allez sur leur site furu1.net pour localiser 1 magasin selon la ville), tout est pas cher (figurines, jeux retro, jeux switch etc ...)4) Une bonne adresse pour du curry : Curry Station Niagara (Meguro City Tokyo), si vous faite un tour à Shibuya, faite un petit détour là bas (20min de Shibuya)5) Testé les Sandwich fruit Sando (sandwich fraise oreo par exemple)6) Testé également les Taiyaki à la crème, une tuerie et les Melon Pan également ! Du classiqueAvion compagnie Korean Air (Escale a Seoul) : 1189€JR Pass : 489€Hébergement : 1030€ pour 14 nuits soit 73€ en moyenneTout type (Hotel classique, chez l'habitant Airbnb, Ryokan de bandit 309€ 2nuits, 1 nuit hôtel capsule pour tester, nuit la moins cher 31€ et la plus cher 155€Pour l'escale à Seoul : 50€ en KRW (75K KRW)Cash pour le Japon : 2500€ (403K JPY) dont 1030€ d'hôtel, donc il restera 1500€ pour souvenirs, les visites, nourriture, taxi, bus et metro occasionnellement, donc 100€ / jourForfait Data illimitée Saily 15jours esim : 50€ (japon) et 11€ 5go Corée du Sud ou 20€ 10go Corée du Sud pour l’escaleTrain Aller Retour Roissy : 50€Pour le metro, carte Suica à crediter (carte à acheter dans n'importe quelle gare JR)Budget total en tout 4500€ environ