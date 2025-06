il y a eu des petites retouches sur le site de nintendo.fr et surtout, désormais, quand on achète son jeu en démat CODE et qu'on le met sur le site, on voit sur quelle switch cela se télécharge, avec en plus la véritable couleur des Joycons référencée dessus !Nintendo possède donc sur ses serveurs l'information de quels Joycons vous utilisez sur votre SwitchD'ailleurs, Rune Factory est disponible en version boîte avec une vraie cartouche pour les puristes, sur Amazon (j'ai cru que c'était une Nintendo Switch 2 edition mais non c'est un jeu Switch 2) du coup il marche pas sur ma Switch 1...