Les jeux Switch n'ont pas toujours besoin de mises à jour gratuites ou d'éditions Switch 2 pour être meilleurs sur Switch 2.- Bayonetta 3 tourne à 60 FPS- Age of Calamity a une fréquence d'images meilleure/stable- Smash Ultimate a des temps de chargement plus rapidesLa retrocompatibilité des jeux Switch les rendent juste meilleurs sur Switch 2 en fait.Video de Bayonetta 3Video d'HW : Age of Calamityhttps://x.com/Stealth40k/status/1930621888654418426