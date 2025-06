Nintendo a bel et bien envoyé des Nintendo Switch a plusieurs influenceurs, mais l'embargo (NDA) était au 5 juin, les vidéos sont du coup en train de popper un peu partout...Nintendo a également envoyé une camera, une manette Pro Controller et le jeu Mario Kart en Physique pour les puristes.Ouf, Nintendo n'essayait donc pas de masquer de potentiel défauts de la console, juste de permettre à tout le monde de la découvrir le 5 juin, ce qui est une bonne chose finalement ^^ !Sinon y'a plein de streams sur Mario Kart World, il a l'air incroyable ! Et je veux ROMEO IS A DEAD MAN T_T !Sinon, on a également les unboxings de :MAJ : FRANDROID a reçu la console en prêt de la part de Nintendo FranceMAJ : des unboxings FRMAJ : Unboxing par Conkerax (qui boycotte les jeux Game Key Card ?).