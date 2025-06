22h45...Mise en rayon de Hitman, Bracelet Default et yakuza...Mise en rayon de Cyberpunk 2077 et Zelda.Yakuza 0 et Hitman, peu d'exemplaires.Place aux accessoiresAllez, près de 100 personnes à minuit 05. Le manager qui filme au fond de l'image, est impressionné.Accueil avec petits bonbons, un sac Nintendo Switch 2 + 1 stylo + 1 poster Mario Kart World Offert !