Tout est dans le titre donc inutile de tartiner.Selon NatetheHate :- Nouvel aperçu de Pragmata durant le Summer Game Fest.- Il confirme que Red Dead Redemption 2 va accueillir d'ici la fin d'année son upgrade PS5/XBS + version Switch 2.Voilà.Place au State of Play les filles

posted the 06/04/2025 at 08:42 PM by shanks