J'ai reçu la nouvelle manette suite à la gâchette RB qui a rendu l'âme. Quand j'appuie sur la gâchette LB et RB, le clique fait pas le même bruit. 2 bruit différent. C'est normal? Jamais fait gaffe

posted the 06/03/2025 at 04:29 PM by cyr