En attendant Anima: Song from the Abyss, le trés sympathique Anima: Gate of Memories ressortira sur PS5, Xbox, PC et Switch 2 fin 2025 avec un rendu retouché et un gameplay affiné.Ce remaster sera bien entendu accompagné de sa "suite", Anima Gate of Memories – THe Nameless Chronicles, qui se passe en même temps.