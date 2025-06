Il paraît que le voisin du passant lui aurait dit au rond-point que son Carrefour et son Boulanger auraient repoussé, puis annulé sa commande, mais quand même débité son compte. Pas d' four, pas d' pain. Pas d' bol. C'est laid, Claire ?Oui, pas clair non plus chez Leclerc.Pas d'annonces de ce type à la FNAC.GAME en GB ? annulations dues à leur système informatique, comme SwissAir à Genève.Micromania ? don't know, j'ai reçu ce matin, confirmation d'expédition vers la boutique de mon choix.Et vous ?