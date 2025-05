... Namco Bandai n'a pas fait de ce jeu un Free To Play Battle Royal qui lui aurait parfaitement collé et peut être même décollé ?Je suis tombé dans l’Entre-Terre, comme tout le monde, quand Elden Ring est sorti. Chef-d'œuvre, rien à dire. Mais là, en 2025, avec tous les jeux qui se tournent vers le modèle free-to-play et battle royale, j’me pose une vraie question…Pourquoi FromSoftware n’a jamais envisagé d'en faire un "Elden Ring: Battle Royale" en mode Free-to-Play ?100 joueurs lâchés dans un morceau d’Entre-Terre, avec loot de runes, sorts, armes légendaires, et des invocations à débloquer en fin de partie. Un brouillard écarlate qui se referme (coucou Radahn), des combats à la Sekiro dans tous les coins, et des boss en PvEvP qui débarquent à l’improviste (genre un Margit lvl 999 qui one-shot tout le monde sauf si vous êtes 10 à le poutrer). Bref, un Battle Royale sauce Miyazaki.Et puis parlons vrai : les skins, c’est le nerf de la guerre. Qui n’aurait pas lâché 15 balles pour jouer 2B, A2, voire même Kaine dans Elden Ring ? Ou juste avoir un skin de Malenia, avec des ailes en or et une épée custom ? Même une emote "Se reposer à la Grâce" ou "Prière à Ranni" à 5 € et j’achète direct.FromSoftware est passé à côté d’un business model ÉNORME. Fortnite l’a fait, Apex aussi, même Call of Duty s’y est mis. Et pourtant, Elden Ring, avec son gameplay ultra punitif et son univers dark fantasy, avait tout pour apporter un vent frais au genre.Ouais, j’sais, certains vont crier au sacrilège. "Elden Ring, c’est un jeu d’auteur", "FromSoft ne fait pas dans le commercial", "Respecte l’œuvre", "fuck le demat'"; "Fortnite c'est pour les gamins de 2 ans", blablabla… Mais soyons honnêtes, imaginez juste 5 minutes un mode Battle Royale en parallèle du jeu principal, sans toucher au solo, juste un bonus multijoueur pour les tryharders et les fashion souls addicts.