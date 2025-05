"Ne cherchez plus Nintendo Switch Online dans l’App Store ou le Google Play Store. L’application de la firme nippone a changé de nom pour devenir la Nintendo Switch App. Nintendo a mis à jour son application iOS et Android le 29 mai 2025 (version 3.0.1), en amont du lancement de sa future console."Tout d'abord le social. "On parle de l’opportunité d’ajouter des amis à sa liste sans passer par la console (avec le QR Code ou un code ami), de savoir quand un proche se connecte ou encore de recevoir une invitation pour une session GameChat (le nouvel outil de communication de la Switch 2, qui passe par un bouton dédié). En somme, l’application permet d’être encore plus connecté à sa Switch 2 et atteste d’un vrai désir de se moderniser de la part de Nintendo.Ensuite, depuis l’onglet dédié dans l’application, on découvre qu’on pourra envoyer ses screenshots et ses clips de 30 secondes manuellement (en sélectionnant ceux que l’on souhaite) et automatiquement (en activant l’option dans les paramètres de la console). L’application peut stocker jusqu’à 100 captures, pendant une durée maximale de 30 jours (contre 14 pour l’application PlayStation). « Si la limite du nombre de fichiers est dépassée, les plus anciens seront remplacés et ne seront plus visibles », stipule Nintendo.Enfin, la Nintendo Switch App offre un aperçu de son historique et propose quelques services liés aux jeux. Par exemple, on y retrouvera les Zelda Notes, un ensemble de fonctionnalités pensées pour se faciliter la vie dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — comme la réparation des armes.