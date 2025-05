Il se passe des choses sur les réseaux sociaux cette semaine, et alors qu'Atlus doit officialiser le remake de Persona 4 ce n'est pas 1 ni 2 mais 3 doubleurs qui ont déconfirmé leur présence sur ce remake je rappelle toujours pas annoncé par Atlus/SEGA ( mais on sait que le nom de domaine a été créé plus tôt cette année (voir source ici) ).Donc Yuri Lowenthal (Yosuke), Erin Fitzgerald (Chie) et Amanda Winn Lee (Yukiko) ont confirmé sur les réseaux sociaux ne pas avoir été contacté par Atlus pour redoubler leur personnages respectifs. Situation qui serait au final similaire au remake Persona 3 Reload où le cast anglais avait été changé, mais qui met actuellement Atlus un peu dans l'embarras tant on attend le premier trailer (peut être au Summer Game Fest la semaine prochaine...).