LISTE des boutiques ouvertes dans la nuit du 04 au 05 juin :MICROMANIAFNACFnac Forum (Paris)Fnac Saint-Lazare (Paris)Fnac Montparnasse (Paris)Fnac Ternes (Paris)Fnac La Défense (Paris)Fnac Bercy (Paris)Fnac Lyon BellecourFnac Bordeaux CentreFnac Toulouse WilsonFnac LilleJe pourrai donc marcher qq minutes pour récupérer ma console. Heureux ceux dans ce cas, et pour les autres, je croise les doigts que vous l'ayez en temps et en heure. Fingers crossed.

posted the 05/29/2025 at 06:29 PM by solarr