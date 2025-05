1. [NSW] Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time – 82,968 / NEW

2. [NSW] Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered – 26,130 / NEW

3. [PS5] Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time – 10,730 / NEW

4. [NSW] Minecraft – 5,911 / 3,895,674

5. [NSW] Ys Memoire: The Oath in Felghana – 5,596 / NEW

6. [NSW] Nintendo Switch Sports – 4,522 / 1,590,124

7. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 4,511 / 1,304,912

8. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 4,127 / 6,332,032

9. [PS5] Clair Obscur: Expedition 33 – 4,098 / 19,337

10. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 4,051 / 8,132,631



Switch OLED – 15,349

Switch Lite – 6,902

PS5 – 3,832

PS5 Pro – 2,119

Switch – 2,038

PS5 Digital Edition – 787

Xbox Series S – 197

Xbox Series X Digital Edition – 101

Xbox Series X – 72

PS4 – 25



24 289 Switch / 6 738 PS5 / 370 XSXIS