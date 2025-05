Ken Berry

Ken Berry

Ken Berry

RPGSite

À l'approche de la sortie tant attendue de la console et des jeux, j'ai eu le privilège de m'entretenir avec Ken Berry, le cofondateur et président/PDG de Marvelous USA/XSEED Games. Nous avons eu une conversation passionnante sur les éditions physiques de Rune Factory, un sujet qui, je le sais, passionne tous les amateurs de jeux vidéo.: XSEED Games and Marvelous USA s'illustrent comme des éditeurs de référence pour les sorties physiques sur le continent nord-américain. À chaque nouvelle édition, ils surpassent les attentes en incluant des contenus toujours plus généreux : art réversible, livre d'instructions, manuels, et bien plus encore. Ces choses sont onéreuses, c'est une certitude, mais elles sont une constante pour les jeux que vous publiez physiquement. Je suis vraiment curieux : qu'est-ce qui t'a poussé à continuer dans cette voie, même pendant l'ère de la Switch, où de nombreux éditeurs se contentent de sortir des versions incomplètes en version physique ou uniquement en version numérique ?: C'est une combinaison de préférences personnelles et de stratégie commerciale à long terme. En tant qu'adepte passionné de produits physiques, je suis toujours déçu lorsque je ouvre un coffret et ne trouve que le disque ou la carte du jeu. Cependant, je suis convaincu que l'investissement dans la construction de la confiance de nos fans est toujours un excellent pari.Je n'ai pas acheté une PS5 Pro tant que je n'avais pas eu la certitude que le disque dur add-on était bien inclus. Je me souviens, il y a des années, avoir acheté un jeu dans un magasin et avoir été stupéfait de découvrir, une fois rentré chez moi, qu'il ne s'agissait que d'un code de téléchargement. Si une personne comme moi, qui a passé plus de la moitié de sa vie dans l'industrie, peut avoir du mal à distinguer les versions physiques des versions dématérialisées, il est évident que pour une personne extérieure au secteur, et notamment si elle souhaite offrir ce jeu à quelqu'un d'autre, cela doit être bien plus ardu. Je vous garantis que vous ne ressentirez jamais de remords d'avoir acheté l'un de nos jeux. À la place, vous serez agréablement surpris par les bonus, les visuels et la qualité de nos produits.: Both Story of Seasons : Je vous invite à découvrir Grand Bazaar and Rune Factory, un jeu qui va vous captiver ! Nous sommes fiers de vous annoncer que les éditions physiques des Guardians of Azuma sont désormais disponibles sans Game Key Cards ni code dans une boîte. Je sais de source sûre que de nombreuses personnes vont acheter Rune Factory et Cyberpunk 2077 comme leurs seules sorties en magasin sur Switch 2 le mois prochain. Quelle a été la réaction du groupe face à ces réactions si positives à l'égard de ces sorties physiques dans un contexte de cartes Game Key ?: Nous sommes extrêmement satisfaits et fiers d'entendre que nos titres sont reconnus comme des jeux que les fans comptent acheter sur Nintendo Switch 2. Leur confiance en notre choix de cartes ROM est une véritable marque de reconnaissance et nous nous engageons à continuer d'innover pour répondre à leurs attentes. Cette décision n'a pas été facile à prendre, mais nous l'avons prise en toute confiance. Nous l'avons prise il y a de nombreux mois, quand les choses étaient encore floues et que nous découvrions le fonctionnement du Game Key Card. À mesure que nous avancions, il est devenu évident que notre communauté de fans préfèrerait le ROM.Nous avons mené de nombreuses discussions avec Marvelous Japan, et nous sommes fiers d'annoncer que nous avons trouvé un accord sur le nom de « Nintendo Switch 2 Enhanced ». Cette option innovante permettra aux joueurs de profiter pleinement de leur expérience sur les consoles Nintendo Switch et Switch 2. Notre objectif est de fournir le meilleur service possible à nos utilisateurs, et nous sommes convaincus que cette solution est la plus pratique et la plus accessible pour tous. Il s'agissait ensuite de faire en sorte que les chiffres soient favorables, et nous avons atteint cet objectif sans compromettre notre responsabilité fiscale grâce à l'ajout d'un supplément de 10 $ sur nos versions Switch 2.: Nous sommes ravis de vous annoncer que Daemon X Machina : Titanic Scion bénéficiera d'une sortie physique de qualité sur les territoires occidentaux, grâce à l'expertise de Marvelous USA et Europe. En revanche, la version japonaise sera proposée sous forme de code de jeu. C'est une excellente nouvelle pour les passionnés de jeux physiques de l'Ouest. Je me demande si nous pouvons nous attendre à ce que chaque sortie physique sur Switch 2 soit une véritable cartouche.Ken Berry explique avec assurance que, comme il n'existe pas d'original Switch version, le processus de prise de décision a été complètement différent. Il n'y avait en effet pas de « Nintendo Switch 2 Enhanced » à considérer. Nous avons toujours eu la ferme intention de proposer la version complète du ROM avec notre Switch 2 release dans les territoires occidentaux, et nous sommes ravis de pouvoir annoncer que notre équipe de développement chez Marvelous Japan a répondu à cette demande. Bien que nous soyons convaincus que cette approche sera couronnée de succès, nous ne pouvons pas encore garantir que toutes nos futures jeux sur Switch 2 emprunteront cette voie.Notre stratégie est claire : si notre première sélection de produits se vend bien et que nous parvenons à établir un lien indubitable entre son succès et sa disponibilité en tant que ROM, cela représentera un véritable levier pour notre développement futur. Toutefois, nous devons rester pragmatiques : pour les sorties dont le prix est inférieur à 50 $, comme un jeu indépendant vendu 39,99 $ ou moins en version physique, une telle association peut s'avérer moins avantageuse sur le plan financier.: Je suis vraiment curieux de savoir comment vous et votre équipe avez vécu le fait de voir tant de jeux Switch 2 sortir en version Game Key Card ou code dans une boîte, alors que vous vous concentrez sur les sorties physiques.: « Je ne peux pas me permettre de commenter les pratiques des autres éditeurs, car chacun possède ses propres méthodes et ses propres objectifs. Cependant, je peux affirmer avec certitude que cette décision est la meilleure pour nous et pour notre relation avec nos fans. »