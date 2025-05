TheSixthAxis 9/10

Gamekult 8/10

NoisyPixel 9/10Pispistrello and the Cursed Yoyo est un jeu d'aventure top-down absolument fantastique qui mérite amplement d'être considéré au même niveau que les classiques de Nintendo. Je vous le dis sans détour : ce jeu est une véritable bouffée d'air frais. Il prend le cadre traditionnel de Zelda et le réinvente de fond en comble pour créer un monde d'une incroyable richesse et d'une grande diversité. Une fois que vous aurez terminé votre partie, vous n'aurez qu'une seule hâte : recommencer ! Le plaisir de maîtriser les mécanismes de traversée du yoyo est intact. Certes, les combats peuvent parfois sembler un peu répétitifs, mais c'est un défi que l'on retrouve également dans les autres aventures de Link. Je vous le dis sans détour : c'est le summum du jeu vidéo indépendant. Je vous le recommande chaudement.Avec Pipistrello and the Cursed Yoyo, le studio Pocket Trap reproduit l'époque Game Boy Advance à la perfection sans jamais s'enfermer dans la copie bête et méchante. De la bande-son aux mécaniques de jeu en passant par l'intelligence de certains tableaux ou les pics de difficulté arbitraires, le joueur aguerri se sentira vraiment comme à la maison (jusque dans les petits travers) tandis que le néophyte découvrira une capsule temporelle un brin revêche, mais ô combien savoureuse quand on prend le temps d'explorer ses secrets. Un studio à suivre, assurément.