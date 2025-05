Coucou ! Un Youtuber américain a pu récupérer 100 jeux physiques de Nintendo Switch pour seulement 0 € ! Il montre sa technique dans cette vidéo, et je dois dire que j'admire vraiment sa patience, ça m'a donné le tournis ! Les jeux physiques permettent de faire des plus values qui peuvent financer entièrement une collection, comme le montre cette vidéo !

posted the 05/28/2025 at 11:28 PM by suzukube