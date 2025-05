Editeur : Forever Entertainment

Developpeur : MegaPixel Studio

Genre : T-RPG

Prévu sur Switch

Date de sortie : 26 Juin 2025

C'est le remake de Front Mission 3 sortie en 1999/2000 uniquement sur Playstation.Dans un futur où nations et corporations se disputent la suprématie dans un monde façonné par de puissants mechas appelés Wanzers. Le jeu suit deux scénarios divergents, déterminés par un choix effectué au début de l’aventure par le protagoniste, Kazuki Takemura. Les deux récits tournent autour d’une conspiration mondiale impliquant des armes secrètes, la cupidité des entreprises et des agendas nationalistes.L’histoire commence lorsque Kazuki et son meilleur ami Ryogo se retrouvent malgré eux mêlés à un conflit militaire, après une simple livraison dans une base de l’armée. Selon le choix du joueur, Kazuki rejoint soit sa sœur Alisa, soit Emma Klamsky, une agente enquêtant sur le projet d’arme secrète M.I.D.A.S.Dans les deux itinéraires, les thèmes de la loyauté, de la famille et de l’éthique technologique sont explorés, alors que Kazuki et son équipe luttent pour découvrir la vérité et empêcher des conséquences catastrophiques.