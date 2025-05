Pour ou contre ? L’héritage artistique après la mort : le cas Berserk, l’IA et les visages des défunts



La mort de Kentaro Miura en 2021 a secoué le monde du manga. Créateur de Berserk, une œuvre culte à la narration sombre et minutieuse, Miura a laissé derrière lui un héritage inachevé. Pourtant, à la demande de ses proches collaborateurs et avec l’accord de ses ayants droit, la suite de Berserk continue aujourd’hui, supervisée par son ami Koji Mori et son studio.

Mais cela pose une question cruciale : **peut-on, doit-on, poursuivre une œuvre après la disparition de son créateur ?

Et plus largement : jusqu’où pouvons-nous (ou devons-nous) utiliser la technologie, comme l’IA, pour faire revivre les morts dans l’art ?







Berserk sans Miura : hommage sincère ou trahison artistique ?



Certains fans considèrent que continuer *Berserk* est un acte de fidélité, une manière de rendre hommage à l’auteur en respectant ses volontés transmises à son entourage. D’autres, au contraire, estiment qu’aucun successeur, aussi proche soit-il, ne pourra capturer pleinement la complexité du style narratif et graphique de Miura.



L’émotion, la symbolique, les non-dits qui faisaient la force de l’œuvre initiale risquent-ils de se diluer dans une continuité posthume ?

Ou est-ce justement un acte d’amour envers les lecteurs et envers Miura lui-même, que de faire vivre ce qu’il n’a pas eu le temps de conclure ?







Les voix des morts, bientôt dans nos oreilles ?



La technologie va encore plus loin. Aujourd’hui, des intelligences artificielles sont capables de recréer la voix de comédiens disparus. Imagine-t-on un jour entendre de nouvelles répliques de Seiya de Saint Seiya doublé par son acteur d’origine… pourtant décédé ? Ou voir un film de Clint Eastwood, dans 20 ans, avec le visage rajeuni de l’acteur par deepfake, et sa voix reconstituée numériquement ?



Cela fascine autant que cela inquiète. Car si techniquement c’est bluffant, sur le plan éthique, cela soulève de nombreuses questions :

Qui décide de "ressusciter" une voix ou un visage ? Les familles ? Les producteurs ? Les fans ?

Et surtout : ces artistes ont-ils donné leur accord pour continuer à exister après leur mort sous forme numérique ?



---



Vers une immortalité artificielle ?



On touche ici à une forme d’"immortalité artistique" générée par la technologie. Mais est-ce vraiment un progrès ? Ou une manière de nier la mort, de refuser la fin naturelle d’une œuvre, d’un visage, d’une voix ?



Entre respect de la mémoire, passion des fans et exploitation commerciale, la frontière est mince.







Et vous, qu’en pensez-vous ?



Faut-il continuer *Berserk* malgré la disparition de Miura ?

Est-il acceptable d'utiliser l’IA pour faire parler ou jouer des artistes morts ?

La technologie est-elle un outil de préservation… ou de manipulation ?



La question reste ouverte. Une chose est sûre : l’art, comme la mort, ne cesse de nous interroger.