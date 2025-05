Nintendo a un peu plus de 7000 employés, soit près de trois fois plus qu'un éditeur comme Ubisoft. C'était tenable quand les jeux étaient développés sur des hardwares modeste mais avec la Switch 2 c'est clairement insuffisant, ils n'auront plus la ludothèque de la Wii U pour garnir le calendrier de sorties non plus. Il devient clairement urgent pour eux de s'offrir des studios. Alors oui la Switch 2 aura probablement un soutien massif des tiers mais Nintendo doit préparer l'avenir.

Beaucoup trop de franchises sont sous exploités voir en mort cérébral faute de studios.



Quel studios Nintendo peut s'offrir et qui serait compatible avec le géant Japonais ?