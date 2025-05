Il est des jeux qui entrent immédiatement la légende. Limbo est de ceux là. Ce soir, pour le plaisir, on reparcours l'emblême du Xbox Live : Limbo de Playdead, chef d'oeuvre absolu du conematic platformer. Bon visionnage

posted the 05/21/2025 at 08:43 PM by obi69