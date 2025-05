On apprend que Surugaya, un site marchant assez important au Japon, a dû mettre en pause l'achat de contenus matures dont des jeux vidéo et des doujin pour adulte afin de continuer à commercer. Talos EC, la société partenaire, a publié un communiqué avertissant que des négociation sont en court avec avec les sociétés de processus de paiement et que les produits concernés seront rétablis dès que possible.Concernant Yamada et son action politique, on apprend qu'il n'a pas fait de progrès tant la tâche de trouver des responsables est compliqué auprès de chaque entreprise affectée (et ce ne sont pas systématique VISA et MasterCard).