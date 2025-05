Selon Tom Warren de The Verge, Microsoft développe des versions des jeux Xbox Game Studios pour la prochaine Nintendo Switch 2. Bien qu'aucun titre spécifique n'ait été annoncé pour la console Nintendo, des nouvelles sont attendues prochainement. Warren assure que ces ports seront dévoilés dans un avenir proche. Quels seront les premiers jeux Xbox sur Switch 2 selon vous ?

posted the 05/21/2025 at 08:21 PM by manon75