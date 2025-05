Par le créateur (Kazutaka Kodaka) de la licence Danganronpa.OST de Masafumi TakadaL’histoire de Shuten Order se déroule dans un monde plongé dans le désespoir et le chaos. Une étrange organisation religieuse, appelée Shuten Order, émerge, aspirant à la fin de l’humanité. Le groupe gagne rapidement des adeptes et finit par créer un petit état-nation, du nom de Shuten. Un jour, quelqu’un assassine son Fondateur. Après sa mort, le Fondateur est ressuscité sous le nom de Rei Shimobe, qui n’est autre que le protagoniste de l’histoire, par un miracle connu sous le nom de « la Puissance de Dieu ». Cependant, la résurrection est incomplète : le Fondateur ne se souvient de rien et sa durée de vie est limitée à quatre jours. Deux « anges » autoproclamés, des messagers de Dieu, arrivent et déclarent au protagoniste que pour parvenir à une véritable résurrection, il doit triompher de « l’épreuve de Dieu ». Elle consiste à identifier et tuer son assassin. C’est ainsi que commence une chasse à la vérité aux enjeux considérables, dont la durée est limitée à quatre jours puisque si Rei n’arrive pas à trouver son meurtrier à la fin de cette période, il mourra définitivement. De plus, il tient le sort du monde entre ses mains. Les suspects sont les cinq ministres qui contrôlent le gouvernement de l’Ordre de Shuten, et selon la personne que l’on soupçonnera, le scénario et les mécaniques de jeu divergeront de cinq façons différentes.Langues : Anglais / Japonais / ChinoisDate de sortie : 5 Septembre 2025