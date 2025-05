Le PDG De Shin'en s'exprime

Enfin, s'il s'agit du Shadow map 8K, comme expliqué sur le poste de Nicolas Gourry, elle est rarement utilisée, si ce n'est sur un mod PC de Stalker 2.Le 1080p HDR 60 et le 1440p HDR 60 sont probablement purement Raytracés.le 4k Qualité docké et le 1080p Qualité portable sont du pré-calculé ; Shin'en, afin de proposer ce 4K gourmand, a décidé d'utiliser le shadow maps 8K, moins exigeant mais astucieux sur une partie de la scène, et évident pour un jeu couloir.Contrairement au Ray-Tracing qui utilise l'ombre et la lumière sur toute la géométrie de la scène, à la même définition, donc plus lourd.C'est un parti pris de Shin'en et un des algos que permet vraisemblablement la Switch 2 et utilisés dans le monde du graphisme depuis une dizaine d'années, mais rarement dans les jeux video...Manfred Linzner, PDG de Shin'en, a révélé que l'équipe utilisait une « technologie de rendu entièrement nouvelle » pour son prochain jeu de lancement de la Nintendo Switch 2, Fast Fusion.Linzner évoquait les capacités de la console lorsque cette information a été partagée. « C'est incroyable la puissance qu'on peut tirer d'une console de salon qui fonctionne également comme une console portable », a-t-il déclaré. Grâce à cette puissance, nous devrions découvrir un titre plus esthétique que Fast RMX, le jeu de lancement de la Switch 1 du studio. Linzner nous a expliqué que, comparé à ce jeu, Fast Fusion offrira un monde « bien plus vivant et plus beau ».Shin'en est réputé depuis longtemps pour sa maîtrise technique et met ce savoir-faire à profit pour implémenter GameShare. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez utiliser un seul exemplaire du jeu pour jouer avec un ami. Cependant, comme Shin'en a décidé de restituer le jeu deux fois pour deux écrans, cela a rendu les choses « exigeantes » et l'implémentation de cette fonctionnalité s'est avérée « difficile ».Linzner a déclaré :« Jusqu'à récemment, Fast Fusion était le seul jeu Nintendo Switch 2 que nous ayons jamais vu. Tout ce que nous avons fait était donc une première, ce qui est toujours un peu difficile. L'implémentation de GameShare peut se faire de différentes manières. Nous avons décidé d'effectuer le rendu du jeu deux fois pour les deux écrans. Cela implique une forte sollicitation du moteur de jeu et une optimisation importante. C'était donc très difficile.»Nous avons également récemment annoncé que Shin'en était ouvert à un mode 120 FPS après le lancement pour Fast Fusion.Fast Fusion pourrait bénéficier d'un mode performance à 120 FPS après son lancement. C'est ce qu'a annoncé Manfred Linzner, qui a partagé la nouvelle lors d'une interview avec Nintendo Everything.Fast Fusion fonctionnera à 60 images par seconde en 4K dès son lancement. C'est déjà impressionnant. Cependant, nous pourrions assister à des performances encore plus élevées à l'avenir.Linzner nous a expliqué que Shin'en avait décidé de se concentrer sur « la création d'un excellent jeu à 60 FPS, même en écran partagé à 4 joueurs ». Mais comme « 120 FPS serait un plus », l'entreprise « étudiera si cela sera possible pour un patch ultérieur ».Nintendo teste également différentes options techniques pour ses versions Switch 2. Metroid Prime 4 proposera un mode performance à 120 FPS en 1080p, mais les fans pourront également opter pour un mode graphique à 60 FPS en 4K.Fast Fusion sera lancé en même temps que la Nintendo Switch 2 le 5 juin 2025 et nous aurons bientôt plus de détails sur notre interview