'lut a tous



Je delete aprés réponse.



Je fais la version DC de Ghost of Tsushima. J'en suis a l'acte 2 et je m'habitue toujours pas a ce foutu systéme de combat avec l'absence de verrouillage L2/R2 (ou LT/RT)



Au lieu d'une action rapide classique comme dans tous les jeux moderne, le jeu propose d'abord un choix mais quand avoir le temps de faire un choix pendant une bataille intense ?! Et dans le bordel ça devient frustrant et on se mélange les gâchettes.



J'ai lu que la version PS4 avait été critiqué sur ce point ne répondant pas au gameplay moderne mais depuis le temps j'ai cru qu'avec la version DC ce serait corrigé mais non...



Il n'y a pas moyens de changé le choix des boutons ou même un foutu mod pour changé cette merde ?



Merci