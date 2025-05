Shuhei Yoshida (président de SIE Worldwide Studios de 2008 à 2019) a déclaré :"C'était un système VR fait main. Ils ont personnalisé un jeu God of War sur PS3. L'un des développeurs m'a mis ce casque fait main sur la tête et je me suis retrouvé dans l'univers de God of War. J'ai baissé les yeux et j'étais Kratos. C'était une expérience incroyable. Si c'était possible avec la PS3, nous nous sommes dits qu'avec la PS4, nous pourrions probablement en faire un produit pour le grand public. C'est de là que vient l'inspiration. J'ai été fortement impliqué dans le développement de cet accessoire."