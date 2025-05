Selon l'inster TezFunz2 (auteur de plusieurs leaks sur GTA Online et la GTA Trilogy avant le reveal) :- GTA IV Remaster ("Definitive Edition" ?) pour fin 2025 sur PC, PS5, XBS.- Max Payne 3 Remaster pour plus tard pour accompagner Max Payne 1 & 2 Remake (pas forcément en simultané).

posted the 05/12/2025 at 12:15 PM by shanks