Comme je le disais dans mon blog, NS2 - SD Express : détails et spécifications (normes 7 - 8 - 9) , il y a un datasheet explicatif qui montre le Protocole SD... après recherche, il est bien compatible SD et SD Expressissue d'une ancienne video asiatique.Est-ce pour contrer le piratage ? pour contraindre au GKC ? ce qui expliquerait le terme "compatibilité limitée" avec la switch 1. Ils contrôleraient mieux ce qui devrait être compatible avec la NS1 ?

posted the 05/11/2025 at 09:29 AM by solarr