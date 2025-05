Hello à tous,Un peu moins actif ces derniers temps, je vous propose tout de même une petite découverte tranquille aujourd'hui (avant une plus grosse vidéo prévue la semaine pro). Cast N Chill propose tout simplement de se balader en bateau accompagné de notre chien, pour pêcher en mode détente.Du coup on en profite pour aborder un peu l'avenir de la chaine !Bon visionnage