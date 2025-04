Franchement, le jeu a l'air super propre sur PS5 Pro, mais je trouve ça dommage d'avoir le jeu qui tourne sur une console aussi élevée en terme de capacités graphique et que l'option HDR ne soit pas disponible dans le jeu (et pour avoir des couleurs encore plus pétantes, je vous recommande de désactiver le HDR dans le menu de votre PS5 Pro ).

posted the 04/29/2025 at 01:36 AM by suzukube