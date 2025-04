Quelques chiffres clairs :

Petit rappel utile : Un jeu physique peut être revendu.

Même ceux qui préfèrent le dématérialisé n'ont objectivement aucune excuse :

J'ai vu que certains me traitaient de cynique et de mauvaise foi parce que j'énonce des faits indiscutables.Le prix des distributeurs peut être évoqué dans certains cas, mais pas dans d'autres.Beaucoup n'ont pas compris que le prix pratiqué par Nintendo est élevé, au prétexte que la France a une culture de la vente à très faible marge dans les grandes surfaces.On peut évoquer le prix des Leclerc et CDiscount :Pas pour nier que Nintendo impose des prix élevés sur son store et est suivi par Escromania par exemple,Mais pour souligner qu'acheter la version dématérialisée ou le pack officiel est un mauvais choix économique.Leclerc ➔ 439 € (console seule) + 70 € (MKW physique) = 509 € pour la console ET MKW en boîte.Leclerc ➔ 499 € pour la console et MKW en dématérialisé dans le bundle.Nintendo Store ➔ 469 € (console seule) + 90 € (MKW physique) = 559 €.Nintendo Store ➔ 509 € pour la console et MKW en dématérialisé.Ainsi, en achetant en physique chez Leclerc, vous obtenez à la fois une meilleure offre économique et un produit tangible revendable.Le pack dématérialisé vous fait économiser 10 euros chez Leclerc. J'ai vu certains qui se moquaient de mon argumentaire "pour 10 euros de plus c'est rien" concernant la TOTALITE DES FUTURS JEUX.Ils ne viendront donc pas la ramener pour une différence de 10 euros ponctuelle.Un jeu physique n'encombre pas la mémoire interne de la console, contrairement au tout dématérialisé qui finira par nécessiter une extension de stockage (achat d'une carte MicroSD). C'est un coût caché et encore un argument incontestable CONTRE le démat.Je comprends tout à fait que certains préfèrent le démat. Ca se tient, ça a des avantages pratiques, notamment avec les gosses qui perdent pas les cartouches comme ça, ne vont pas les préter aux petits copains qui les mâchouillent ou ne les rendent jamais ce qui fait des appels gênants entre parents, etc.Mais les adultes de Gamekyo, vous pouvez avoir une console "full démat" tout en insérant une cartouche pour éviter de payer plus cher inutilement.En résumé :Acheter la version boîte est économiquement plus rationnel.Payer plus cher pour du dématérialisé, dans ce contexte précis, n'est pas défendable.J'ai évité mon discours agressif habituel, hein? Alors je mets ça là : si vous aimez le Justin Bridur au gros sel, commandez sur le Nintendo Store ou chez Escromania. Je m'en fous en fait que vous ayez besoin de vous faire valoir en dépensant plus parce vous bossay et que vous êtes bien payay.