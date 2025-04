Après 3h30 de jeu, ce que les vidéos démontraient déjà (sauf pour les aveugles gamekyo), clair obscur est déjà dans le haut du panier du JRPG.



Introduction parfaite, visuellement détaillé et travaillé, des personnages intéressants pour le moment, un gameplay aux petits oignons (et très vite punitif en mode difficile avec ce système d'esquive/contre lorsque tu échoues)

La musique, rolala, en même pas 2 minutes elle arrive à nous émouvoir alors qu'on connait pas encore les enjeux ni les personnages...



Y'a un réel effort dans les cinématiques pour apporter de la vie et une vraie animation des visages (coucou oblivion et les visages aussi figés et animés qu'en 2000), la VF est excellente.



Bref y'a rien à dire, tout se passe comme prévu, la relève de ce qu'on attendait tous niveau JRPG tour par tour est là.