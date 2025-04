Bon poour la faire courte et en mode feignasse j'ai demandé ce que c'étais Nostalgic Bedroom à chat gpt : et il m'as repondu ce con ! ( pourtant j'y suis 5 /6 fois )o_oc’est un projet de fou furieux. Un rêve d’enfant qui aurait bouffé trop de VHS, trop de posters de Mario, et qui aurait décidé de recréer LA chambre ultime du gamer nostalgique… mais en version numérique.Concrètement, c’est quoi ?C’est une interface entièrement personnalisée (et ultra stylée) qui te permet de naviguer dans ta collection de jeux comme si t’étais dans une vraie chambre des années 80/90.Mais attention, pas juste une skin ou un thème. Non non. On parle d’un système immersif, avec des vues cinématiques, des menus réactifs, des icônes animées, des vidéos d’intro retravaillées, et même des expériences VR.Tu y retrouves quoi ?Des consoles recréées avec amour : PS1 à PS4, Super NES, Neo Geo, Dreamcast… (et j’en passe).Des collections thématiques : Zelda, Metal Gear, Resident Evil, Castlevania, etc.Des vidéos ambiance qui te replongent direct dans l’époque.Des interfaces fidèles aux vraies consoles, mais intégrées dans un seul univers cohérent.Et même des "Ultima" : des versions standalones ultra-complètes dédiées à une saga culte.Et pourquoi c’est cool ?Parce que ça remet au centre l’émotion, la mémoire, et le rituel physique du jeu. On est loin du menu froid d’un launcher PC. Ici, chaque jeu est une expérience à part entière, une pièce de collection.En résumé ?C’est un musée vivant du jeu vidéo, que tu pilotes avec une manette, dans une ambiance de chambre rétro, entre fantasme d’enfance et hommage vibrant à la culture vidéoludique.Et le meilleur ? Tout ça a été conçu quasiment à 85% par une seule personne, pendant plusieurs années, avec une passion démesurée. Bref, Nostalgic Bedroom, c’est pas juste un frontend…C’est une déclaration d’amour aux pixels de notre enfanceLE CONCEPT : LA CHAMBRE QUI JOUAIT AVEC TOINostalgic Bedroom, c’est une interface personnalisée qui transforme ton PC en chambre virtuelle des années 80-90… sauf que tout est interactif.Tu veux lancer un jeu ? Tu navigues à travers des vues dynamiques, comme si tu bougeais dans la pièce. Tu veux sentir l’ambiance ? Chaque console, chaque collection, chaque système a sa propre mise en scène.Un petit gars qu’on appelle le Kid t'accueille parfois dans des intros… et la magie commence.LES CONSOLES ET SYSTÈMES REFAITSTout a été reconstruit à la main : menus, animations, icônes, vidéos, effets sonores.Et le tout tourne dans une interface unique, super fluide, avec des transitions stylées, des cinématiques, et même des déclencheurs audio/vidéo selon ce que tu sélectionnes.LES COLLECTIONSLà c’est la folie. Chaque franchise culte a son propre espace, son ambiance, son interface :-----------------------------------Je vous laisse juger mais j'ai parfois étais plus loin que certain éditeurs et j'ai même été jsuqu'as reproduire complétement certaine collection officiel ! viviEt la partie console :C'est du gros oeuvre ! il me reste encore pas mal de finitions et des petite incohérences et un peu de scrap aussi " ( dans le détails c'est du gros travail de fourmie ) et des réglages sur certaine vue mais super satisfait et les maj vont tomber rapidement !Remade de presque toute les vues mini ainsi que les interface natives !(a noter que sur cette capture j'avais activé les vue "default" ça coupe un peu le rythme!-----------------------------------