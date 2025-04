est le système d'exploitation développé par Huawei.



La particularité sa présence qui unifie ordinateur, mobile, montre connecté, imprimante, machine à laver, etc etc



Un OS pour les unifier tous!



Perso je recherche à peine des infos dessus car si je peux virer le tracteur Windows.



Le soucis qui me fait rester sur Windows c'est primo l'habitude d'utilisation et qu'ensuite la disponibilité de software.



Si quelqu'un utilise ou à un avis ou des infos dessus?