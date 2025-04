Le nombre d'infectés simultanés passe de 500 àLes hordes sont encore plus mises en avant via un système de réflexion et d’agissement différent du jeu de base. Elles seront plus nombreuses, plus volumineuses, attaqueront par des endroits différents avec des angles nouveaux et peuvent même se trouver dans des régions ou de base, elles n’étaient pas.La plus grande horde du jeu d'origine est celle de la vieille scierie, dont la mission compte 500 Freakers. Dans Assaut de Horde, on a des hordes allant jusqu’à 800 Freakers. Elles couvrent l’écran, c’est sûr.Il y a aussi des ennemis humains aux côtés de Freakers évolués comme les Breakers, les Reachers et les Hurleurs. C’est beaucoup plus chaotique. C’est un mode vraiment cool et amusant, et je suis sûr que les fans vont l’adorer.