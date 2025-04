Trump dans sa folie de guerre commerciale avec son ennemi de ton toujours: la Chine a décidé d'importe jusqu'à 245% de droits de douanes. Quand est ce que cette folie va s'arrêter, car c'est le monde entier qui paie les pots cassés des décisions politiques et économiques américaines.. le protectionnisme a ses limites.

posted the 04/16/2025 at 09:43 PM by kratoszeus