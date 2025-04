(Sachant qu'en fait la Xbox Série X est conçue comme un version Pro de la Xbox Série S*)- Parce qu'à l'heure actuelle, il y a BIEN PLUS de jeu optimisés Xbox Série X que PS5 Pro. Si pas tous, en fait...- Et que les versions Xbox Série X ont de NETTES améliorations graphiques comparé à la Série S, contrairement à la PS5 Pro.- Ainsi que la proposition tarifaire de la Série X, qui ne demande que 200€ en plus par rapport à la console de base tandis que la PS5 Pro demande 350 voir 400€ en plus.