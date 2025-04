Je suis depuis quelques semaines en recherche de nouveaux animés jap à mater et je vous consulte pour me donner quelques conseils sur un certain type que je recherche en ce moment :

- histoire terminée (pas de suite en cours en manga ni de saison à venir en anime)

- seinen

- psychologique, mystère



Psycho Pass, Monster, Code Geass, et d'autres ont été de gros coups de cœur il y a quelques années. Voilà en gros ce que je recherche en ce moment.



Merci