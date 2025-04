1. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 11,487 / 1,257,843

2. [PS5] Monster Hunter Wilds – 11,002 / 787,397

3. [NSW] Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – 8,565 / 97,655

4. [NSW] Minecraft – 6,927 / 3,852,184

5. [NSW] Donkey Kong Country Returns HD – 6,728 / 249,921

6. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 5,798 / 6,299,275

7. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 4,954 / 8,103,113

8. [NSW] Nintendo Switch Sports – 4,092 / 1,570,316

9. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 3,720 / 5,742,676

10. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 3,387 / 5,548,286



11. [NSW] Winning Post 10 2025 – 2,909 / 13,206

12. [NSW] Atelier Yumia – 2,576 / 33,570

13. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 2,435 / 1,396,042

14. [PS5] Assassin’s Creed Shadows – 2,430 / 25,696

15. [PS5] Atelier Yumia – 2,244 / 34,768

16. [NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 – 1,959 / 361,478

17. [NSW] Pikmin 4 – 1,810 / 1,309,512

18. [NSW] Splatoon 3 – 1,786 / 4,435,264

19. [NSW] The Exit 8 | Platform 8 – 1,727 / 30,258

20. [NSW] Super Mario Bros. Wonder – 1,619 / 2,004,363

21. [NSW] Suikoden 1 & 2 HD Remaster – 1,575 / 52,125

22. [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price – 1,552 / 251,502

23. [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – 1,521 / 424,200

24. [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak Set Best Price – 1,477 / 77,572

25. [NSW] Ring Fit Adventure – 1,435 / 3,709,174

26. [PS5] The First Berserker: Khazan – 1,432 / 5,736

27. [NSW] Kirby and the Forgotten Land – 1,430 / 1,195,555

28. [NSW] Super Mario Odyssey – 1,404 / 2,560,982

29. [PS5] Winning Post 10 2025 – 1,402 / 7,595

30. [NSW] Dragon Quest 3 HD-2D Remake – 1,253 / 1,004,981



L'unique chose notable sera donc que Dragon Quest 3 HD2D a passé la barre du million sur Switch si on rajoute la version PS5 cela aidera à remonter le moral Square Enix qui aura passé une mauvaise année 2024.



Déjà, ils peuvent compter sur l'autre Dragon Quest 1+2 HD2D qui devrait aussi bien performer.



Square Enix ne devrait pas se gêner pour apporter d'autres remake HD2D de sa série phare.



Jusqu'à surement se dire que faire de même avec Final Fantasy pourrait remplir les poches de dollars également.



Mario Wonder a également passé récemment la barre des 2 millions