...la PS5, à la forte baisse. Mais Monster Hunter Wilds PS5 en seconde position. La PS4 qui fait quasiment jeu égal avec la X. Software Sales (suivi des totaux de ventes) Ouane- [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 11,487 (1,257,843) Tout- [PS5] Monster Hunter Wilds (Capcom, 02/28/25) – 11,002 (787,397) Treehouse - [NSW] Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (Nintendo, 03/20/25) – 8,565 (97,655) Fort - [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 – 6,927 (3,852,184) Faïve - [NSW] Donkey Kong Country Returns HD (Nintendo, 01/16/25) – 6,728 (249,921) 6 - [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 5,798 (6,299,275) Sète - [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 4,954 (8,103,113) 8 - [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 4,092 (1,570,316) 9 - [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 3,720 (5,742,676) 10 - [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 3,387 (5,548,286) Hardware Sales (suivi des totaux de ventes) Switch OLED Model – 19,896 (8,927,410) Switch Lite – 11,391 (6,516,342) PlayStation 5 – 7,274 (5,631,753) Switch – 3,754 (20,086,604) PlayStation 5 Pro – 3,473 (192,781) PlayStation 5 Digital Edition – 1,771 (963,763) Xbox Series S – 111 (333,782) Xbox Series X – 23 (319,669) PlayStation 4 – 21 (7,929,408 ) Xbox Series X Digital Edition – 14 (20,091) Totaux de la semaine Switch - 35 041 PS5 - 12 518 XBOX - 148 Ventes totales Switch 35.530.356 millions PS5 6.788.297 XBOX 673 542

